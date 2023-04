«Le Devoir» en Australie, bientôt sur toutes nos plateformes

Le Devoir s’est rendu en Australie pour couvrir les enjeux environnementaux et énergétiques de ce pays qui partage plusieurs ressemblances avec le Canada. Découvrez les histoires humaines et les images saisissantes de notre journaliste Clémence Pavic et de notre photographe Marie-France Coallier, sur toutes nos plateformes dès ce samedi.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.

