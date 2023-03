Témoignage | Un processus fastidieux pour dénoncer le racisme dans les casernes de pompiers

Le premier pompier afro-descendant, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, David Shelton, témoigne de ce qu’il a pu observer et vivre au cours de ses 33 ans de carrière au sein des casernes. Le système de dépôt de plaintes est fastidieux et lourd de conséquences pour les victimes. Les plaintes doivent passer par plusieurs niveaux hiérarchiques avant d’être traitées par l’autorité compétente. Certaines personnes abandonnent avant et d’autres craignent que la situation soit pire après. M. Shelton entrevoit toutefois une lueur d’espoir. Voyez ce qu’il propose.

