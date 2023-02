Entrevue avec Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Les plateformes de diffusion en continu devraient-elles être forcées de mettre en valeur les contenus d’ici ?

Oui, il y va de la spécificité culturelle du Québec, selon le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui s’est entretenu avec Étienne Paré, journaliste culturel, et Marco Bélair-Cirino, chef de division politique au Devoir. Dans cette première entrevue depuis les élections, il revient sur les priorités et les dossiers importants de son ministère.

