Identité | Vivre la guerre en Ukraine à distance

«Il y a beaucoup de petites choses qui me manquent de l’Ukraine : des ruelles, des cafés, des restos où j’allais avec mes amis, avec mes proches, ma famille. »

Après plus d’un an de guerre en Ukraine, de nombreuses personnes la vivent maintenant à distance. Rencontrez Myroslava Polishchuk, une Montréalaise d’adoption depuis 2015, dont les souvenirs les plus vivants se trouvent quelque part dans les lieux qu’elle chérissait tant en Ukraine.

Voyez notre section spéciale Un an de guerre en Ukraine.

Découvrez notre série Identité pour découvrir des parcours inspirants et différents.

Toutes les vidéos du Devoir sont accessibles ici : ledevoir.com/videos

Pour joindre l’équipe de la vidéo du Devoir : video@ledevoir.com

Pour consulter l’ensemble de nos vidéos, abonnez-vous à notre page YouTube.