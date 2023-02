Identité | Club libertin, ou faire rimer plaisir avec consentement

«L’ouverture du Club L est vraiment venue du désir d’offrir quelque chose d’élégant, de chic et de sécuritaire aux libertins. » Andrée Allard nous a ouvert les portes du Club L, dont elle est propriétaire avec son conjoint. Constatant que la clientèle est plus jeune depuis quelques années, elle nous explique comment ils font rimer plaisir et consentement depuis 2018.

Découvrez notre série Identité pour découvrir des parcours inspirants et différents.

Toutes les vidéos du Devoir sont accessibles ici : ledevoir.com/videos

Pour joindre l’équipe de la vidéo du Devoir : video@ledevoir.com

Pour consulter l’ensemble de nos vidéos, abonnez-vous à notre page YouTube : youtube.com/@ledevoir