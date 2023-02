Drame dans une garderie à Laval

Deux enfants sont morts et six autres ont été blessés, selon la police, après qu’un autobus de la Société de transport de Laval (STL) eut foncé dans une garderie du quartier Sainte-Rose, mercredi matin. L’incident serait survenu vers 8 h 30 sur la Terrasse Dufferin dans un immeuble abritant la Garderie éducative Ste-Rose. Des pompiers et des ambulanciers sont sur les lieux et un périmètre de sécurité a été érigé. La police de Laval a quant à elle procédé à une arrestation. Une enquête a été déclenchée.

