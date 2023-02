Contact | La vie après les centres jeunesse?

La maison Stéphane Fallu accueille des jeunes de 18 ans et plus qui sortent des centres jeunesse et qui doivent trouver leurs repères. Qu’est-ce qui attend les jeunes ? Le Devoir leur a rendu visite afin d’en savoir plus.

