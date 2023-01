Identité | Courir pour nettoyer la planète

« Quand vous vous pencherez pour ramasser les déchets des autres, vous ne jetterez plus les vôtres. » De passage à New Delhi, en Inde, Le Devoir a rencontré Ripu Daman Devli, un citoyen qui a popularisé le « plogging » à travers le pays. Le concept : combiner le jogging et le ramassage de déchets.

