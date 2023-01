Parcours | Les blessures quotidiennes de la transphobie

Ce sont plus de 70 % des personnes trans ou non binaires qui vivront une agression au cours de leur vie. Cette violence mentale ou physique se retrouve également dans l’ensemble de nos institutions. Voyez, dans ce reportage, à la fois comment elle se manifeste et comment la force d’une communauté peut changer les choses.

Organismes d’aide présents dans la vidéo :

– Institut pour la santé trans : santetranshealth.com

– Aide aux Trans du Québec : atq1980.org

