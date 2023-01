Internet | Le miracle de la télémédecine

De plus en plus de Québécois aimeraient que leur contact initial avec un professionnel de la santé se fasse virtuellement. Notre journaliste Sandrine Vieira nous explique comment cette tendance s’est installée au Québec et en Inde depuis le début de la pandémie.

