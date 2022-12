Identité | La petite révolution d’un service mobile d’aide psychologique

« J’espère que cette équipe-là va être capable de se déployer dans d’autres CIUSSS, dans d’autres milieux. » L’équipe mobile Résolution est une initiative du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Elle offre un service d’écoute et d’accompagnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour des individus en situation de crise. Nous avons rencontré Kim Simard-Tremblay, cheffe de service de cette équipe, afin qu’elle nous présente un modèle humain et décloisonné, centré sur les besoins du patient.