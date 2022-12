Les entreprises extraient des ressources des communautés en Afrique, créant des conséquences désastreuses pour le continent. Certaines d’entre elles ne s’intéressent qu’à ce que l’Afrique peut leur apporter, et non pas aux Africains, déplore Mariann Bassey, coordonnatrice au programme de souveraineté alimentaire Nigéria et Afrique.