Identité | Exercer le métier exigeant de coiffeuse depuis 42 ans

« Le jour où je n’aimerai plus mon métier, je ne serai plus dans un salon de coiffure », témoigne Martine Thibodeau, une coiffeuse qui compte 42 ans d’expérience. C’est un métier où plusieurs sont entrepreneuses sans filet de sécurité et où la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous. Découvrez les défis d’une profession précaire.

