« Souvent, les hommes de taille plus vont trouver des pièces uniques. » Habité par le désir de leur offrir plus d’options, Mahrzad Lari a cofondé Wide the Brand, qui conçoit des vêtements adaptés à leur morphologie. À travers son entreprise, il souhaite montrer qu’il faut mettre en valeur sa morphologie plutôt que de la camoufler.