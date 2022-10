Identité | L’astrophysicienne Nathalie Ouellette et le télescope James Webb

C’est par l’observation des étoiles que Nathalie Ouellette s’est sentie connectée à l’Univers lorsqu’elle était plus jeune. Elle est maintenant la directrice adjointe de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx) à l’Université de Montréal, ainsi que la scientifique chargée des communications sur le télescope spatial James Webb au Canada. Elle transmet sa passion et sensibilise le grand public aux découvertes de l’un des plus puissants télescopes au monde.