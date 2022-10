En vidéo | Les cinq ans de #MoiAussi

Depuis cinq ans, plusieurs vagues de dénonciations et d’allégations d’agressions sexuelles sur le Web et ailleurs ont jeté l’opprobre sur des géants de l’industrie du spectacle au Québec.

Notre journaliste Améli Pineda, qui a couvert en profondeur ces dénonciations, répond à vos questions. Elle a notamment couvert les allégations envers Gilbert Rozon et Julien Lacroix. Elle publie cette semaine un livre, Que reste-t-il de #MoiAussi ?, dans lequel elle revient sur les conséquences de ce mouvement et fait part de ses observations quant à son traitement médiatique et judiciaire.