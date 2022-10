En vidéo | Comment Hockey Canada a-t-il pu en arriver là?

Dans la foulée de multiples scandales d’agressions sexuelles, le président de Hockey Canada Scott Smith et tous les membres du conseil d’administration de l’organisme ont remis leur démission mardi.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Nous faisons le point avec notre journaliste Jean-Louis Bordeleau et Danièle Sauvageau, ancienne directrice générale et entraîneuse de l’équipe canadienne de hockey féminin, sur nos plateformes numériques, dont Facebook et YouTube.