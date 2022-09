En vidéo | Ce que proposent les partis pour l’environnement est-il suffisant ?

L’urgence climatique est au coeur de nos vies. Que proposent les partis en campagne électorale ? Est-ce suffisant ?



Nous faisons le point et répondons à vos questions avec notre journaliste spécialisé en environnement, Alexandre Shields, et Annie Chaloux, professeure à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke et spécialiste en gouvernance climatique.