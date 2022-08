Identité | Montréal, ville nourricière

Ce sont plus de 55 fermes urbaines et plus de 200 potagers qui nourrissent chaque année des dizaines de milliers de Montréalais. Mais la ville nourricière ne s’arrête pas là : elle se transforme, verdit et, surtout, mobilise et rassemble les gens auprès d’un projet commun. Éric Duchemin, un amoureux du dehors et du potager, a vu le potentiel de l’alimentation locale. En collaboration avec l’UQAM, il a même créé une école d’été dont le but est d’enseigner l’art de l’agriculture urbaine.