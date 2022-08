Nous célébrons cette semaine la fierté à Montréal. Le monde change, et les mentalités évoluent. Il en va de même pour le Village. C’est donc naturellement que la Société de développement commerciale du Village a lancé une réflexion nécessaire sur l’inclusivité et l’avenir du quartier. En vous y promenant, vous remarquerez peut-être que celui-ci s’appelle désormais le Quartier inclusif. Et vous, pensez-vous que le Village est assez inclusif?