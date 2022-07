C’est la faute de la pandémie. Mais c’est aussi la faute de la guerre en Ukraine et de multiples autres facteurs. L’inflation, qui atteint 8,1%, soit la plus haute augmentation des prix depuis 40 ans, s’est invitée dans notre quotidien. D’où vient-elle, et comment peut-on se sortir de cette situation qui semble hors de contrôle?