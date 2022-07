Le prêtre Mario Côté a donné sa vie pour l’Évangile. Toutefois, il demeure critique et regrette la honte et la tristesse que l’Église catholique a laissées dans son sillage par des siècles de sévices. Pour lui, il est temps pour l’Église d’admettre les erreurs du passé et de réparer sa relation avec les Premières Nations du Canada.