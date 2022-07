En vidéo | La visite du pape peut-elle rétablir les ponts entre l’Église et les Premières Nations?

Le pape François passe la semaine au Canada pour présenter des excuses officielles pour la maltraitance infligée aux enfants autochtones dans les pensionnats gérés par l’Église catholique.

Cette visite peut-elle réellement rétablir les ponts entre l’Église et les Premières Nations ? Nous en discutons avec Michèle Audette, sénatrice indépendante et conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone de l’Université Laval, qui répond à vos questions.