La pandémie est de retour en force au Québec, alors que la province fait face à une 7e vague. Présentement, ce sont plus de 1000 nouvelles personnes qui sont quotidiennement infectées par la COVID-19 et ses variants, et le cap des 15 000 décès a été atteint au Québec depuis le début de la pandémie, il y a 30 mois. Dans le système de santé, on estime à 7000 le nombre de travailleurs absents cette semaine en raison de la COVID-19.

Notre journaliste Marie-Ève DuSablon et le Dr André Veillette, directeur de l’Unité de recherche en oncologie moléculaire de l’Institut des recherches cliniques de Montréal, répondent aux questions de nos lecteurs.