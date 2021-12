Identité | S’illustrer à l’international

Nominé pour un prix Eisner, lauréat d’un prix Joe-Shuster, et illustrateur d’un best-seller du New York Times, le bédéiste québécois Yanick Paquette n’est rien de moins qu’une célébrité à l’international, ayant dessiné de grands personnages pour DC Comics et Marvel. Pourquoi donc n’est-il pas autant reconnu au Québec? Il explique sa réalité dans notre capsule.