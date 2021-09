En vidéo | Le discours de Greta Thunberg

«Nous ne pouvons plus laisser les gens au pouvoir décider de ce qu’est l’espoir. L’espoir n’est pas passif. L’espoir n’est pas bla bla bla. L’espoir dit la vérité. L’espoir, c’est passer à l’action.» La militante écologiste Greta Thunberg a sermonné une fois de plus les chefs d’État et leur gestion de la crise climatique. Invitée à Milan pour l’événement PreCOP26, la militante a joué la carte de la caricature du discours politique ambiant afin de livrer son plaidoyer.

