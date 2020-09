Après avoir passé 17 ans à enseigner l’histoire de l’art et de l’esclavage à l’Université McGill, Charmaine Nelson, l’une des seules professeures noires de l’établissement, a remis sa démission. Elle dénonce le passé du fondateur de l’institution, James McGill, qui a possédé des esclaves noirs et autochtones, et le silence de l’université.