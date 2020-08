Saint-Louis au Sénégal, vue du ciel

Saint-Louis, l’ancienne capitale coloniale féerique du Sénégal, subit les assauts cauchemardesques des eaux. Une erreur humaine combinée aux changements climatiques menacent désormais des zones habitées par plus de 100 millions de personnes. Notre journaliste Stéphane Baillargeon s'est rendu sur place pour constater ces mutations qui forcent des populations à s’adapter, et parfois sinon pour le mieux, au moins pour du nouveau et du différent. Pour lire son reportage, c'est par ici : https://bit.ly/3gg9ySN