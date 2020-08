Petit, Louis Mercier avait, comme des générations d'enfants avant lui, une peur bleue du monstre du lac Blue Sea. Il mesurerait plus de 10 mètres de long, avec un corps de lézard, une tête de cheval et une queue de truite. À l'occasion, il mangerait les animaux, pêcheurs et touristes peu avertis qui passent à sa portée. Écoutez (ou lisez) la légende de Misiganebic.