Une décennie d'images du Soleil en accéléré

Le 5 juin (à la 4e seconde), on observe, en haut à gauche, le passage de Venus à travers la face du Soleil. Un phénomène qu’on ne reverra pas avant l’an 2217.

Le 19 juillet (la 48e seconde), une boucle complexe de champs magnétiques et de plasma se forme et dure des heures.

Le 31 août (à 1 minute 31 secondes), on observe l’éruption la plus marquante de ce cycle solaire en bas à gauche du Soleil.

En date de juin 2020, l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a observé le Soleil sans interruption depuis plus d’une décennie.L’Observatoire a collecté 425 millions d’images en haute résolution de notre étoile, pour plus de 20 millions de gigaoctets de données sur une période de 10 ans.En voici un petit échantillon, entre juin et décembre 2012, et quelques faits saillants:Pour voir l'accéléré complet, cliquez ici