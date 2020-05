Sortie de crise | Le point de vue de Gérard Beaudet

La lutte contre la COVID-19 nous plonge dans une crise qui bouleverse nos certitudes. Est-ce que cette crise va modifier notre façon de vivre et notre rapport aux autres?a demandé à différentes personnalités de réfléchir aux conséquences de la pandémie dans nos vies.Aujourd'hui, l'urbaniste et auteur Gérard Beaudet réfléchit à l'aménagement urbain, aux espaces publics et à la mobilité après la pandémie.