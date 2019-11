Rencontre avec Michel Rabagliati

« Je n’improvise jamais. Il y a eu plusieurs versions du scénario, et quand la troisième a été terminée, je me suis mis à dessiner, j’étais prêt et j’avais envie de parler de moi », raconte Michel Rabagliati.Avec Paul à la maison, neuvième tome des aventures de son célèbre personnage créé en 1999, le bédéiste signe son oeuvre la plus autobiographique.