Espace citoyen: comment sont partagés les pouvoirs en matière d’immigration?

Comment Québec et Ottawa se partagent-ils les pouvoirs en matière d' immigration ? Et que peut espérer le gouvernement Legault en ce qui concerne les demandes présentées aux différents chefs de partis fédéraux?Voici l'essentiel de ce qu'il y a à savoir en matière d'immigration au Québec et au Canada.Vous avez des questions concernant les enjeux de la campagne électorale ou son déroulement? Écrivez-nous à questions@ledevoir.com.