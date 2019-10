Le b.a.-ba d'un gouvernement minoritaire

Un gouvernement est minoritaire lorsque le parti qui obtient le plus de sièges en a moins que l'ensemble des partis d'oppostion. Le parti au pouvoir peut alors choisir de former une coalition avec au moins un autre parti, bien que ce ne soit pas arrivé au Canada depuis 1921.À lire, le texte de Guillaume Bourgault-Côté: Retour sur les notions de gouvernement minoritaire et de coalition