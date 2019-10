À Montréal, les Autochtones et les Noirs sont entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs, révèle un rapport dévoilé lundi par trois chercheurs indépendants mandatés par la Ville de Montréal.À lire, le texte de Jeanne Corriveau: La discrimination envers les Autochtones, les Noirs et les Arabes règne au SPVM