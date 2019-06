L'histoire d'une chanson | Yannick Rieu interprète le thème de «Nature Boy»

À l’occasion du Festival international de jazz de Montréal, Yannick Rieu rendra hommage au géant John Coltrane samedi en réinterprétant son disque «Both Directions at Once: The Lost Album», paru il y a un an exactement.



«Ce serait ridicule de copier John Coltrane, dit le saxophoniste québécois. L’idée de rendre hommage à un musicien, pour moi, ce n’est pas d’être scolaire, de répéter ce qu’il a fait, les mêmes thèmes.»



Yannick Rieu sera sur la scène de la Cinquième Salle de la Place-des-Arts, samedi, 29 juin, à 19 h.