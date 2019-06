L'histoire d'une chanson avec Dumas

« Montréal en hiver, ça rend solitaire ». Même si les Francos de Montréal ouvrent la saison estivale des festivals, Le Devoir a demandé à Dumas de chanter et de raconter l'histoire de sa chanson J'erre, qui nous plonge dans la saison froide et ses déambulations nostalgiques.Lors du tournage, Dumas a même apporté avec lui le « beatbox » qui lui a permis de créer ce titre phare de sa discographie.Le chanteur sera en spectacle aux Francos ce samedi 15 juin à 20h, à l'angle Clark et De Montigny.