Accoucher à La Sarre n'était plus possible depuis le 21 février, faute de personnel infirmier à l'hôpital. Le département d’obstétrique a rouvert le 14 avril, mais pour combien de temps encore ? Miranda Dessureault raconte comment cette fermeture a perturbé sa fin de grossesse et son accouchement, et «Le Devoir» vous explique comment on en est arrivés là.