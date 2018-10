Les violences dont il a été témoin sont indicibles, et celles des victimes qu’il soigne le sont plus encore. Le chirurgien congolais Denis Mukwege, celui qui «répare» les femmes victimes de viol et de mutilations génitales est l'un des deux récipiendaires du prix Nobel de la paix 2018. Le Devoir s'était entretenu avec lui en 2017.