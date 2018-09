Quel est le moteur des jeunes qui s'engagent en politique: rencontre avec Alejandra Zaga Mendez

À 30 ans, Alejandra Zaga Mendez est candidate pour Québec solidaire pour la première fois et souhaite obtenir l'appui des électeurs de Bourassa-Sauvé, dans le Nord de Montréal, où elle a grandi. Pour elle, il n'y a aucun doute, c'est sur le terrain que les choses se passent.Avec notre séries Les règles de l'engagement, notre journaliste Stéphane Baillargeon s'entretient avec des candidats et députés issus d'une génération que l'on dit pourtant désintéressée de la chose politique. Qu'est-ce qui les pousse à se jeter dans l'arène politique et en accepter toutes les contraintes? Quel est le moteur de leur engagement?