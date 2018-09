Quel est le moteur des jeunes qui s'engagent en politique: rencontre avec Catherine Fournier

À 24 ans, vous faisiez quoi, vous? À peine sorti de l'école, en voyage autour du monde, ou déjà bien avancé vers votre carrière de rêve? Catherine Fournier, elle, était élue dans la circonscription de Marie-Victorin, devenant la plus jeune députée de l'histoire du Québec.



Avec notre série Les règles de l'engagement, notre journaliste Stéphane Baillargeon s'entretient avec des candidats et députés issus d'une génération que l'on dit pourtant désintéressée de la chose politique. Qu'est-ce que les pousse à se jeter dans l'arène politique et en accepter toutes les contraintes? Quel est le moteur de leur engagement?



Huit portraits pour autant de trajectoires ayant en commun le même objectif : l'Assemblée nationale du Québec.