Espace citoyen: quel processus doit-on suivre pour devenir député au Québec?

«Espace citoyen», c'est notre série consacrée à vos questions électorales. Pour ce quatrième épisode, notre journaliste Annabelle Caillou répond à la question de Karine Gagnon: quel processus doit-on suivre pour devenir député au Québec?

En un peu plus de deux minutes, on vous parle du rôle (et du salaire!) des élus, des conditions à remplir et de course à l'investiture.

