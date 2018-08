Espace citoyen: comment est géré le budget du gouvernement du Québec en pleine campagne électorale?

«Espace citoyen», c'est notre série consacrée à vos questions électorales. Pour ce deuxième épisode, notre journaliste Annabelle Caillou répond à la question d'un lecteur: comment est géré le budget du gouvernement du Québec en pleine campagne électorale?

En un peu plus de deux minutes, on vous parle de la «mort civile» du gouvernement et du rôle de l'exécutif (même en campagne électorale).Vous avez d’autres questions sur les élections? Nous avons des réponses! Ne vous gênez pas, et écrivez-nous à questions@ledevoir.com