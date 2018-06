Les principales associations étudiantes en ont fait leur cheval de bataille: la détresse chez les étudiants universitaires atteint des niveaux inquiétants. 22% des étudiants souffrent de détresse psychologique, selon un sondage mené en 2016 par la FAECUM.



Notre journaliste Marco Fortier en discute avec Aurélie Lanctôt, chroniqueuse et auteure, et Sara Mathieu-C., doctorante en éducation et fondatrice de l'initiative Thèsez-vous.com.