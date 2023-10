Le camp d’entraînement du Canadien en quatre observations

Il ne reste qu’une semaine et deux matchs préparatoires avant la fin du camp du Canadien, qui semble passer plus vite que par le passé en raison d’un horaire moins chargé. La dernière semaine a néanmoins été bien remplie avec la présentation de quatre matchs préparatoires. Certains joueurs ont réussi à se démarquer, d’autres non. Des expériences ont été concluantes, d’autres un peu moins. Voici donc deux choses que nous avons apprises et deux choses que nous ne savons toujours pas à ce point-ci du camp du Canadien.

Une chimie facile avec Suzuki et Caufield

Emil Heineman a commencé le camp à la droite de Nick Suzuki et Cole Caufield, mais le jeune suédois n’a pas eu l’occasion de se faire valoir aux côtés des deux étoiles en matchs préparatoires.

Tanner Pearson a eu son tour lors du match Rouges contre Blancs, puis Sean Monahan et Alex Newhook ont aussi eu droit à une audition lors des matchs préparatoires.

La conclusion ? Tout le monde semble bien paraître aux côtés des deux complices.

« Je ne veux pas trop m’avancer, mais ils me rappellent un peu de Jonathan Toews et Patrick Kane, a dit le défenseur Johnathan Kovacevic au sujet de Suzuki et Caufield. Il y en a un qui est un bon passeur et un meneur calme et l’autre est un marqueur spectaculaire. Ils se complètent tellement bien et ils ont tellement une belle cohésion. Peu importe qui vous mettez avec eux, il aura beaucoup de plaisir. »

Le manège pourrait se poursuivre d’ici la fin du camp. Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson pourraient notamment aussi obtenir une audition.

Un haut plancher pour Reinbacher

Le Canadien a peut-être surpris une portion des partisans en choisissant le défenseur David Reinbacher au cinquième rang du dernier repêchage, mais l’Autrichien âgé de 18 ans a démontré durant le camp que la direction avait eu raison de lui faire confiance.

Reinbacher a joué avec de plus en plus d’aplomb durant le camp, alors qu’il s’est ajusté aux particularités des patinoires nord-américaines, moins larges que celles d’Europe.

Le directeur général Kent Hughes avait affirmé après la sélection de Reinbacher qu’il allait devenir un défenseur qui joue beaucoup de minutes. Même les plus sceptiques doivent commencer à y croire.

« Il a le calme d’un gars plus vieux que son âge et a joué un bon match, a dit l’entraîneur-chef, Martin St-Louis, samedi, après la défaite de 3-1 du Canadien face aux Maple Leafs. Il a joué un bon match. »

« Avoir ce calme-là, c’est spécial d’avoir cette maturité à 18 ans », a-t-il ajouté.

Ni Justin Barron ni Gustav Lindstrom n’ont été impressionnants jusqu’ici durant le camp. Logan Mailloux a connu des hauts et des bas. La direction du Canadien aurait pu être tentée de donner quelques matchs à Reinbacher en début de saison, mais elle a plutôt annoncé le renvoi de l’espoir vers la Suisse samedi soir.

Du travail à faire en avantage numérique

L’unité d’avantage numérique du Canadien est 2-en-20 depuis le début du camp. Il est probable que dans les 31 autres marchés de la LNH, personne n’en ferait grand état, mais à Montréal, les partisans ont déjà commencé à chahuter leurs favoris durant les matchs préparatoires.

Même St-Louis a reconnu qu’il espérait voir une cohésion se développer d’ici le début de la saison.

« Nous avions de la misère à nous trouver ou à trouver les espaces libres, a dit Harvey-Pinard. Les passes étaient imprécises. Nous tentions le jeu parfait plutôt que de lancer au but. Il y a beaucoup de travail à faire en avantage numérique. »

Le Canadien s’est classé au 29e rang de la LNH la saison dernière en avantage numérique. Si l’équipe veut avoir un peu plus de succès cette saison, elle devra s’améliorer sur ce plan.

Le Tricolore aura aussi de nouveaux outils à exploiter, comme Newhook.

Une valse à trois devant le filet ?

St-Louis a affirmé durant le camp qu’il s’attend à voir Samuel Montembeault et Jake Allen lutter pour le poste de gardien numéro 1 en début de saison. La direction, elle, a répété tout au long du camp qu’elle était à l’aise avec l’idée de commencer la campagne avec trois gardiens à Montréal, ajoutant Cayden Primeau à la danse.

Primeau, qui est âgé de 24 ans, est maintenant admissible au ballottage. Les 31 autres formations de la LNH pourraient donc l’obtenir contre rien si le Tricolore décidait de prendre le risque de le céder à son club-école.

L’Américain a été considéré comme un éventuel dauphin à Carey Price à une certaine époque. Après un beau parcours jusque dans le carré d’as des séries de la Ligue américaine durant le printemps 2022, Primeau a connu une saison en deux temps l’hiver dernier.

Primeau a joué un match préparatoire et demi depuis le début du camp et a cédé trois buts sur 44 tirs. Montembeault a joué un demi-match, puis deux périodes, tandis qu’Allen a été employé seulement pendant un demi-match.

St-Louis n’a pas dévoilé son jeu et il est donc difficile de prédire qui sera devant le filet pour le premier match de la saison, le 11 octobre, face aux Maple Leafs.