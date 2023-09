Les Alouettes défont le Rouge et Noir et se qualifient pour les éliminatoires

Les Alouettes se sont assurés de participer aux éliminatoires de la LCF, samedi, au terme d’une sortie dominante qui leur a permis de vaincre le Rouge et Noir d’Ottawa 32-15.

Un touché défensif de Marc-Antoine Dequoy au troisième quart a donné trois majeurs d’avance à la formation montréalaise. C’est le deuxième plus long retour d’interception pour le touché dans l’histoire de l’équipe, à 108 verges.

Malgré une poussée tardive de leurs adversaires, qui ont inscrit deux touchés au quatrième quart – gracieuseté de Devonte Williams et Tyrrell Pigrome –, les Alouettes n’ont plus regardé derrière.

La troupe de Jason Maas montre ainsi une fiche de 8-7 qui l’assure de terminer au moins au troisième rang dans la section Est avec un meilleur dossier que la quatrième formation de l’Ouest.

« C’est tout ce que nous voulions, une victoire et une opportunité de jouer en éliminatoires », s’est réjoui Shawn Lemon, auteur d’un touché défensif en fin de rencontre.

« C’est ce que nous voulions. Ça commence avec [le coordonnateur défensif Noel] Thorpe. Il nous donne un excellent plan de match chaque semaine. Notre travail est facile, nous devons simplement aller sur le terrain et l’exécuter. Nous voulons continuer à devenir meilleurs. C’était une grande victoire d’équipe. »

Une première demie dominante

Avec un billet pour les éliminatoires à la clé, les Alouettes étaient fin prêts pour ce duel. Ils ont forcé leurs adversaires à dégager après trois jeux, puis le porteur de ballon William Stanback a complété la première séquence offensive des siens avec une course de 24 verges jusque dans la zone des buts.

Dès la séquence suivante, le Rouge et Noir a menacé en se rendant jusqu’à la ligne de 10 des visiteurs. Reggie Stubblefield s’est toutefois assuré de protéger l’avance des siens avec une interception dans la zone des buts. Il s’agissait de son deuxième larcin de la saison.

Stubblefield a également réussi sept plaqués et deux sacs dans la rencontre.

« J’apprécie tout le monde, le personnel d’entraîneurs, la direction. Tout cela », a déclaré Stubblefield après la rencontre.

« C’était un grand effort d’équipe de tous. C’est ce que nous prêchons et ce que nous mettons en oeuvre, donc c’est ce que ça donne sur le terrain. »

À la fin du premier quart, les Alouettes ont utilisé une stratégie cocasse qui retiendra certainement l’attention dans la LCF. Sur une situation de deuxième essai et 18 verges, ils ont effectué un botté court parfaitement exécuté et récupéré par Jeshrun Antwi.

Le Rouge et Noir n’y a vu que du feu et les Moineaux ont obtenu le premier essai.

David Côté a raté deux placements en première demie et un autre en deuxième. Brandin Dandridge a ramené le ballon sur une distance de 69 verges à la première occasion, mais Joseph Zema a forcé l’échappé pour permettre aux Alouettes de reprendre la possession.

Ces deux premiers placements ratés ont permis au Rouge et Noir d’y croire puisque l’écart n’était que de huit points en fin de demie. Le club de la capitale canadienne a toutefois complètement raté un jeu truqué en troisième et trois, subissant un troisième revirement en moins de 30 minutes.

Incapables de profiter des deux premiers revirements, les Alouettes n’ont pas laissé passer cette troisième occasion. Cody Fajardo a rejoint Tyson Philpot pour le deuxième majeur du match avec 44 secondes à écouler à la première demie. C’était son deuxième majeur de la campagne.

Les Alouettes étaient privés de leur receveur Austin Mack, blessé à la cuisse. Avant les matchs de cette semaine dans la LCF, il menait le circuit avec 1057 verges.

Qu’à cela ne tienne, sept joueurs ont capté au moins une passe de Fajardo, qui a complété 15 de ses 20 passes pour 178 verges et un touché.

Cherchant à poursuivre sur une lancée offensive au quatrième quart, le quart du Rouge et Noir, Dustin Crum, a échappé le ballon à mi-chemin au dernier quart. Shawn Lemon a recouvré le ballon et a ajouté six points au tableau pour sceller l’issue de la rencontre.

« Il y a différentes choses qu’on doit corriger à l’attaque, a lancé Crum. J’ai l’impression que les unités spéciales et notre défensive ont joué un fort match. Je suis responsable de bien des ennuis offensifs.

« Les revirements peuvent changer des matchs et j’ai été à l’origine de plusieurs d’entre eux. J’en prends la responsabilité, je dois le faire comme quart-arrière. »

Crum a trouvé ses receveurs 25 fois sur 34 tentatives, pour 247 verges et deux interceptions.

Les deux équipes se retrouveront le 9 octobre, cette fois au stade Percival-Molson.