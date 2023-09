Le Canadien de Montréal soumet quatre joueurs au ballottage

Le Canadien de Montréal a soumis les attaquants Lucas Condotta et Mitchell Stephens, ainsi que les défenseurs Nicolas Beaudin et Brady Keeper au ballottage avec l’intention de les céder au Rocket de Laval s’ils ne sont pas réclamés.

Les 31 autres formations de la LNH ont jusqu’à dimanche, 14 h, pour réclamer l’un des joueurs.

Le Rocket, club-école du Canadien dans la Ligue américaine de hockey, commencera son camp lundi.

Condotta, Stephens et Beaudin ont tous porté les couleurs du Rocket l’hiver dernier. Keeper a été embauché en tant que joueur autonome cet été. Il évoluait avec les Canucks d’Abbotsford la saison dernière et a récolté un but et cinq aides en 35 rencontres.

Stephens est âgé de 26 ans. Il a récolté 20 buts et 21 aides en 68 parties avec le Rocket en 2022-23. Choix du deuxième tour, 33e au total, du Lightning de Tampa Bay en 2015, il a disputé 72 parties en carrière dans la LNH et a inscrit trois buts et 10 aides.

Condotta, 25 ans, n’a jamais été repêché dans la LNH. Il a disputé un premier match avec le Tricolore en fin de campagne le printemps dernier, touchant d’ailleurs la cible lors de cette partie. Il a récolté 16 buts et 15 aides en 72 matchs avec le Rocket durant la dernière campagne.

Beaudin a été acquis par le Tricolore des Blackhawks de Chicago le 26 octobre dernier en retour de Cam Hillis. Le Québécois âgé de 23 ans a inscrit deux buts et 23 aides en 39 matchs avec le Rocket. Choix de premier tour, 27e au total, des Blackhawks en 2018, Beaudin a disputé 22 parties dans la LNH avec cette équipe, amassant deux buts et quatre aides.

Keeper est âgé de 27 ans. Il n’a jamais été repêché dans la LNH et a joué deux matchs dans le circuit Bettman avec les Panthers de la Floride sans toutefois noircir la feuille de pointage.