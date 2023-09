Auger-Aliassime et Fernandez sont éliminés à Pékin

L’Omnium de Pékin n’a pas été accueillant pour les porte-étendards de Tennis Canada, vendredi, alors que les trois joueurs du pays inscrits au tournoi ont tous subi l’élimination.

Chez les hommes, le Montréalais Félix Auger-Aliassime, 15e au classement mondial, s’est incliné en deux manches identiques de 6-4 contre le Danois Holger Rune, classé quatrième, dans un match de première ronde.

Chez les dames, la Lavalloise Leylah Fernandez et la Britanno-Colombienne Rebecca Marino ont été éliminées lors du premier tour des qualifications.

Fernandez, qui pointe au 60e échelon du classement de la WTA, a perdu en deux manches de 6-4, 6-3 contre l’Allemande Eva Lys, 122e au monde.

Quant à Marino, qui a glissé au 140e rang au classement mondial, elle a dû plier bagage après avoir perdu en trois sets de 4-6, 6-1, 2-6 contre l’Italienne Lucia Bronzetti, 65e au monde.

Aucune balle de bris

Moins d’une semaine après ses deux victoires au tournoi de la Coupe Laver à Vancouver — une en simple et une en double — Auger-Aliassime a été incapable de se donner la moindre balle de bris contre le Danois de 20 ans.

Rune a réussi sept as, trois de plus que le Montréalais, et commis une seule double faute, deux de moins que son rival.

Rune n’a par ailleurs eu besoin que de deux bris de service pour mériter son laissez-passer pour la ronde suivante. Il a pris l’avance dans la manche initiale avec un bris lors du troisième jeu. Le reste de ce premier set, le Danois n’a donné que quatre points à son service.

En deuxième manche, Auger-Aliassime a flanché à son service lors du neuvième jeu, procurant alors à Rune une avance de 5-4. Le Danois a gagné le jeu suivant sans donner un seul point pour confirmer la victoire.

Rune a vaincu Auger-Aliassime pour la deuxième fois en trois duels en carrière. Leurs deux autres confrontations s’étaient tenues dans un intervalle de moins d’une semaine, en 2022.

Auger-Aliassime avait d’abord vaincu Rune 6-3, 7-5 en finale du tournoi de Bâle, le 30 octobre, ce qui lui avait alors permis de gagner un troisième tournoi en autant de semaines.

Le samedi suivant, en demi-finale du Masters de Paris, Rune avait vengé ce revers en l’emportant 6-4, 6-2.

Un passage à vide coûteux

Dans le volet féminin du tournoi, Fernandez a connu un creux de vague qui a commencé vers la fin du premier set et s’est étendu au début de la seconde manche.

Durant cette séquence, Fernandez a perdu les trois derniers jeux du premier set, dont le neuvième à son service, et les quatre premiers de la deuxième manche.

Face à un recul de 1-5 au deuxième set, Fernandez a tenté une remontée, allant même briser le service de Lys lors du huitième jeu. Toutefois, elle a été victime d’un bris dès le jeu suivant, sans même inscrire un seul point.

Fernandez a conclu l’affrontement avec sept doubles fautes comparativement à un seul as, affiché un taux de réussite de ses premiers services de 56 pour cent et sauvé seulement cinq des 10 balles de bris auxquelles elle a fait face durant le match.

La Lavalloise a obtenu six chances de bris et en a converti deux, une dans chacune des deux manches.

De son côté, Marino a amorcé son duel contre Bronzetti en perdant les trois premiers jeux, dont deux alors que c’est elle qui servait. Malgré un bris de sa part au quatrième jeu, Marino n’a pas été en mesure de ramener le set à service égal.

La Canadienne a beaucoup mieux entamé la deuxième manche, se bâtissant une avance de 3-1 avant d’inscrire un autre bris, lors du sixième jeu, qui lui permettait de se bâtir un coussin de 5-1.

Lors du set décisif, Bronzetti a réalisé le bris crucial lors du quatrième ce qui lui a permis de se donner une avance de 3-1.

Bronzetti a mis fin à l’affrontement en inscrivant un dernier bris de service.