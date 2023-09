Le Canadien ne reculera pas devant l’adversaire lors des matchs plus robustes

Les rivalités ne sont pas moins fortes en matchs préparatoires. Les Sénateurs d’Ottawa ont envoyé une formation robuste au Centre Bell pour affronter le Canadien de Montréal, mercredi. On verra si les Maple Leafs de Toronto débarqueront aussi avec de mauvaises intentions pour les duels de vendredi et samedi. Peu importe, les joueurs sont toujours un peu plus motivés quand ils affrontent un de leurs grands rivaux.

« C’est facile de se lever un jour de match contre eux, a dit l’attaquant du Canadien Josh Anderson, jeudi. Peu importe si c’est un match préparatoire, un match de saison ou un match de séries, ça va retenir l’attention. »

Les joueurs du Canadien ont serré les rangs face aux Sénateurs et n’ont pas baissé les bras, malgré les nombreux coups d’épaule et quelques jeux dangereux.

La plupart des équipes de la section Atlantique ont fait l’acquisition de joueurs robustes ou de caractère durant la saison morte. Si certains s’attendent à ce que les matchs soient un peu plus physiques dans la LNH cette saison, les joueurs du Canadien n’en faisaient pas grand cas jeudi.

« On verra, s’est contenté de dire Anderson. Oui, le match a été physique hier [mercredi], mais ça risque de changer d’un match à l’autre, selon les adversaires. De notre côté, nous voulons jouer au hockey et tenter de gagner des matchs. »

Les Maple Leafs de Toronto ont ajouté du poids à leur formation en embauchant Ryan Reaves. Ils ont aussi ajouté des agitateurs en Tyler Bertuzzi et Max Domi. Pour leur part, les Bruins ont rapatrié Milan Lucic. C’est sans oublier les frères Matthew et Brady Tkachuk, qui jouent respectivement pour les Panthers de la Floride et les Sénateurs.

« On dirait que toutes les équipes de notre section ont tenté d’ajouter du poids, a souligné Brendan Gallagher. Je pense que la présence d’Arber [Xhekaj] y est pour beaucoup. »

« Il a laissé sa marque durant le camp grâce à son jeu physique. Il l’a souvent fait dans des matchs face aux Sénateurs, et je pense que ça explique ce qui s’est passé hier. Et ça montre l’impact qu’il a sur la ligue aussi tôt dans sa carrière. Il est reconnu comme l’un des gars les plus durs du circuit. Je pense que chaque équipe de notre section a tenté d’ajouter un gars qui peut lui donner la réplique », a poursuivi Gallagher.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a toutefois rappelé qu’il ne reviendrait pas seulement à Xhekaj ou à un autre joueur en particulier de se charger des gros gaillards adverses. Il espère voir l’ensemble de l’équipe faire preuve d’unité. « Ce n’est rien de nouveau et ça fait partie de la réalité de notre sport, a rappelé St-Louis. Il faut avoir un esprit de meute. Si un adversaire s’en prend à un de nos joueurs, nous devons tous être prêts à réagir. »

Pezzetta ajuste le tir

L’attaquant du Canadien Michael Pezzetta a tenu à tempérer une situation qui aurait pu le placer dans une position délicate, jeudi.

Il a mentionné qu’il ne souhaitait pas obtenir « un combat revanche » contre Reaves, contrairement à ce qu’un quotidien montréalais avait laissé entendre dans le titre d’un article plus tôt cette semaine.

Après avoir affirmé qu’il aimait ce type de défi, Pezzetta avait évoqué samedi que s’il devait jeter les gants devant le nouveau dur à cuire des Maple Leafs, il espérait mieux paraître que la première fois, le 16 novembre 2021. Il avait subi une correction face à Reaves, qui portait alors les couleurs des Rangers de New York.

L’Ontarien de 25 ans a tenu à apporter cette nuance afin d’éviter d’être pris pour cible lors du prochain match contre Reaves et les Leafs.