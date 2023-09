Pas de pression pour le CF Montréal dans sa course aux séries, dit Losada

Avec seulement quatre matchs à disputer, le CF Montréal fait face à une énorme pression pour maintenir sa place en éliminatoires. Du moins, c’est ce qu’on pourrait penser.

On n’a pas encore identifié la personne qui est allée monter les marches de l’oratoire Saint-Joseph à genoux, mais dans une intervention presque divine, le Bleu-Blanc-Noir est resté au huitième échelon de l’Association Est malgré une séquence de cinq parties sans victoire (0-3-2). Il se trouve toutefois à égalité avec le New York City FC (neuvième) et ne détient qu’un point d’avance sur le D.C. United (dixième).

À l’aube d’un voyage à Orlando et d’une autre « finale », comme l’a souvent dit l’entraîneur-chef, Hernán Losada, la jeune équipe du CF Montréal semble avoir tout le poids d’une province sur ses épaules.

« Il y a eu de la pression dès le début de la saison pour participer aux séries. Nous voulons rester dans cette portion du tableau, entre les septième et neuvième rangs. C’est entre nos mains, et il faut aller chercher le plus de points pour être à l’aise avant le dernier match de la saison, à Columbus. Nous savons que ce sera difficile là-bas », a mentionné le milieu de terrain Bryce Duke, jeudi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Duke sait que la marge de manoeuvre est mince, même si la position actuelle des Montréalais peut paraître plus favorable que celle des équipes derrière eux.

Contrairement à son joueur, Losada estime que ses hommes ne font face à aucune pression pour cette dernière ligne droite de la saison. « Honnêtement, il n’y a pas de pression, a affirmé l’Argentin. Peu de personnes nous voyaient dans cette position et peu de personnes croient que nous pouvons participer aux séries. La pression, ce sont les équipes qui investissent des millions pour devenir championnes qui l’ont. C’est à elles de l’endurer et de participer aux séries. »

« Nous allons tenter de soutirer le maximum, et à la fin de la saison, nous pourrons dire que nous avons absolument tout donné et que nous sommes restés unis jusqu’à la fin », a-t-il renchéri.

C’est un discours qui peut sembler défaitiste, mais inconsciemment, Losada a peut-être trouvé une façon de retirer cette pression des épaules de ses joueurs.

Et ce n’est pas comme si l’entraîneur avait nécessairement tort. En épluchant les prédictions publiées avant le début de la campagne, plusieurs journalistes et observateurs de la MLS ne donnaient pas cher de la peau du Bleu-Blanc-Noir.

Le CF Montréal n’aurait probablement pas refusé d’être dans la chaise des équipes ayant déjà poinçonné leur billet pour les éliminatoires, mais il pourrait faire un pas dans la bonne direction en amassant au moins un point à Orlando. Il reviendra ensuite à domicile pour deux matchs en quatre jours au stade Saputo, où il connaît beaucoup plus de succès.

« C’est sûr que j’aurais aimé que notre place en séries soit déjà sécurisée, mais avec tous les changements apportés, les joueurs qui sont partis, la nouvelle philosophie, nous sommes quand même en pleine course. Il y a beaucoup de choses à propos desquelles nous pouvons être fiers, mais il y en a encore à aller chercher d’ici la fin de la saison », a affirmé le Québécois Samuel Piette plus tôt cette semaine.

Du mouvement dans la formation ?

La formation montréalaise qui se rendra en Floride a été affaiblie par la maladie cette semaine, et elle doit encore composer avec certaines blessures.

L’attaquant Jules-Anthony Vilsaint (cheville) s’est entraîné avec ses coéquipiers, mais Losada a indiqué qu’il ne savait pas s’il serait disponible samedi. Les défenseurs Aaron Herrera (cheville) et Robert Thorkelsson (adducteurs) seront visiblement absents.

Remis d’une blessure à l’ischio-jambier depuis deux semaines, l’attaquant Romell Quioto pourrait amorcer le duel contre l’Orlando City SC. Il était dans l’intention de Losada d’utiliser le Hondurien contre l’Atlanta United, samedi dernier, mais le match avait déjà glissé entre les doigts des Montréalais et l’entraîneur-chef a préféré le laisser au banc.

« Nous verrons s’il est intelligent de commencer le match avec Romell. Quand tu joues à l’étranger, c’est important de bien amorcer une partie, mais parfois, tu peux garder un joueur clé pour la dernière demi-heure, alors que le match est déjà terminé. Ce sont des choses difficiles à prévoir », a soutenu Losada.

Le défenseur Joel Waterman manquera à l’appel en raison d’une suspension d’un match pour avoir reçu un carton rouge à Atlanta. Le jeune Fernando Álvarez pourrait le remplacer, après avoir fait deux apparitions de 45 minutes en septembre. « J’ai tenté d’aider l’équipe le plus possible. Peu importe si c’est pendant 5 minutes ou 90, je vais toujours donner mon meilleur et travailler fort », a déclaré le défenseur de 20 ans.